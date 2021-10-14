Мама популярного певца Дана Балана Людмила показала бабушку исполнителя, которая сегодня, 14 октября, празднует День рождения.

Как пишет Politeka.net, Людмила Балан является успешной молдавской телеведущей и певицей. Звезда недавно отправила годовщину свадьбы, 30 сентября, а сегодня у Людмилы еще одна важная дата - день рождения мамы, бабушки Дана.

Людмила у себя в Инстаграм написала трогательное поздравление и показала виновницу торжества.

"С днем ​​рождения, мама !!!

Сегодня маме исполняется 89 лет !!!

Я чувствую себя самым счастливым Ребёнком, потому что могу сказать: «Я иду домой к Маме !!!»

Когда я прихожу домой, мама,

Ты согреваешь меня сердцем.

С твоей слезой, мама

Я все еще хочу успокоиться.

Когда я прихожу домой, мама,

Больше ничего не болит.

Я смотрю на тебя, мама,

Я похожа на солнышко !!!

Когда я прихожу домой, мама,

Я чувствую запах хлеба.

Спасибо, дорогая мама,

Что я нахожу тебя здесь !!!

Я иду домой, мама,

Обнять тебя, улыбнуться тебе.

Я иду домой мама

Позвольте мне сказать тебе,

Как сильно я тебя люблю !!!

Я иду к тебе, мама,

Желаю много лет !!!

Сегодня твой день, мама,

Кланяюсь и благодарю !!!", - написала Людмила.

На кадрах женщина сидела в кресле и что-то рассказывала. Ролик Людмила сопроводила разными картинками.

Фанаты начали активно комментировать публикацию:

"Поздравляю! Желаю вашей маме самого главного, крепкого здоровья и долголетия", "Здоровья и долгих лет жизни вашей мамочке", "Долгих лет жизни Вашей маме. Добра, тепла и здоровья всей Вашей семье", "Где Дан? Мы скучаем по нему в телеграмме", "Поздравляем...молодец...просто красотка!!!!! Крепкого здоровья и долгих лет жизни.уважения и большой любви от.всех .... желаем.чтобы у правнуков на свадьбах отплясала!!!!", "Бабулька красавица! Долгих лет жизни и крепкого здоровья!".

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