Мама популярного певца Дана Балана Людмила показала бабушку исполнителя, которая сегодня, 14 октября, празднует День рождения.
Как пишет Politeka.net, Людмила Балан является успешной молдавской телеведущей и певицей. Звезда недавно отправила годовщину свадьбы, 30 сентября, а сегодня у Людмилы еще одна важная дата - день рождения мамы, бабушки Дана.
Людмила у себя в Инстаграм написала трогательное поздравление и показала виновницу торжества.
"С днем рождения, мама !!!
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Сегодня маме исполняется 89 лет !!!
Я чувствую себя самым счастливым Ребёнком, потому что могу сказать: «Я иду домой к Маме !!!»
Когда я прихожу домой, мама,
Ты согреваешь меня сердцем.
С твоей слезой, мама
Я все еще хочу успокоиться.
Когда я прихожу домой, мама,
Больше ничего не болит.
Я смотрю на тебя, мама,
Я похожа на солнышко !!!
Когда я прихожу домой, мама,
Я чувствую запах хлеба.
Спасибо, дорогая мама,
Что я нахожу тебя здесь !!!
Я иду домой, мама,
Обнять тебя, улыбнуться тебе.
Я иду домой мама
Позвольте мне сказать тебе,
Как сильно я тебя люблю !!!
Я иду к тебе, мама,
Желаю много лет !!!
Сегодня твой день, мама,
Кланяюсь и благодарю !!!", - написала Людмила.
На кадрах женщина сидела в кресле и что-то рассказывала. Ролик Людмила сопроводила разными картинками.
Фанаты начали активно комментировать публикацию:
"Поздравляю! Желаю вашей маме самого главного, крепкого здоровья и долголетия", "Здоровья и долгих лет жизни вашей мамочке", "Долгих лет жизни Вашей маме. Добра, тепла и здоровья всей Вашей семье", "Где Дан? Мы скучаем по нему в телеграмме", "Поздравляем...молодец...просто красотка!!!!! Крепкого здоровья и долгих лет жизни.уважения и большой любви от.всех .... желаем.чтобы у правнуков на свадьбах отплясала!!!!", "Бабулька красавица! Долгих лет жизни и крепкого здоровья!".
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