Мама известного исполнителя Дана Балана Людмила показала яркое фото из собственного сада, из-за этого ее сравнили с Тиной Кароль.

Как сообщает Politeka.net, известная молдавская телеведущая, певица и мама музыканта Дана Балана Людмила Балан может похвастаться не только своими талантами, но и удивительной естественной красотой. Женщину не раз сравнивали с украинской певицей Тиной Кароль, которой приписывают роман с Даном Баланом. А теперь появился еще один повод.

На своей страничке в Instagram 63-летняя Людмила опубликовала очаровательное фото, на котором запечатлена в саду. Женщина забралась на дерево груши, похоже, решив собрать урожай, она выглядит очень мило и уверенно. Перед камерой мама Люда появилась в темной кофте с красной жилеткой, ее роскошные светлые волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В комментариях к фотографии кто-то из пользователей сравнил Людмилу Балан с Тиной Кароль, у которой тоже есть свой собственный сад. "Знаем мы ещё одну любительницу сада, на вас еще внешне похожа", - написал пользователь, намекая на Кароль.

Напомним, Мама Балана обнародовала кадры своей свадьбы с молодым красавцем: "Надеюсь, Тина и Дaн однажды отпразднуют".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана в цветастом мини-платье впечатлила внешним видом: "Эталон молодости".

Также Politeka писала, что Мама Дана Балана в белом мини устроила кокетливую съемку на природе: "Как же хочется вместе с Тиночкой фото".