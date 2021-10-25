Мама Дана Балана Людмила похвасталась достижением близкого человека, опубликовав фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Людмила Балан является мамой популярного в Украине молдавского исполнителя Дана Балана. Людмила является телеведущей, певицей, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм.

На новом фото Людмила показала своего зятя Дмитру. Как оказалось, он одержал победу на турнире по теннису.

"Полевой теннис: идеальное сочетание легкой атлетики, искусства, силы, стиля и мышления. Прекрасная игра, которую мой зять, Думитру Русу, отрабатывает 2 года.

А сегодня он занял 1-е место на любительском теннисном турнире, который прошел в г. Текучи, Галацкий уезд, Румыния !!!

Поздравляю, Димуля, наш дорогой победитель !!!

Обнимаю тебя и забираюсь как можно выше !!!", - написала Людмила.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Поздравляю", "Больших свершений и побед во всем. Пусть везет. Горячий привет из Украины", "Красивый зять! Невестка Тина не отстаёт".

Напомним, 63-летняя мама Дана Балана впечатлила видом в белоснежном мини-платье

Также Politeka писала, что мама Дана Балана с распущенными волосами дала новый повод сравнивать себя с Кароль

А еще Politeka сообщала, что мама Дана Балана заинтриговала образом под яблоней, напомнив Кароль



