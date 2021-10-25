Мама Дана Балана Людмила похвасталась достижением близкого человека, опубликовав фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Людмила Балан является мамой популярного в Украине молдавского исполнителя Дана Балана. Людмила является телеведущей, певицей, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм.
На новом фото Людмила показала своего зятя Дмитру. Как оказалось, он одержал победу на турнире по теннису.
"Полевой теннис: идеальное сочетание легкой атлетики, искусства, силы, стиля и мышления. Прекрасная игра, которую мой зять, Думитру Русу, отрабатывает 2 года.
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А сегодня он занял 1-е место на любительском теннисном турнире, который прошел в г. Текучи, Галацкий уезд, Румыния !!!
Поздравляю, Димуля, наш дорогой победитель !!!
Обнимаю тебя и забираюсь как можно выше !!!", - написала Людмила.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Поздравляю", "Больших свершений и побед во всем. Пусть везет. Горячий привет из Украины", "Красивый зять! Невестка Тина не отстаёт".
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