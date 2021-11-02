Мама молдавского музыканта, тренера шоу "Голос країни" Дана Балана впечатлила загадочным видом на свежем фото, заставив поклонников вновь вспомнить о Тине Кароль.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у молдавской певицы и телеведущей Людмилы Балан появилось милое фото, на котором она позировала в цветастом платье.

«Доброта - это семя, посеянное в жизни других, которое прорастет в вашей жизни», - подписала фото Людмила.

В комментариях ей оставили массу комплиментов. Многие поклонники отметили, что на этом фото Людмила очень похожа на Тину Кароль, с которой ее сыну приписывали роман.

«Такая красивая», «Повезло Данчику с мамой», «Повезло же Дану с мамой, а Тине со свекровью. Такая красивая», «Милая и красивая», «Какие правильные слова, пусть в вашей жизни и в жизни вашей семьи царит только добро», «Вы лучшая, привет от всей ДанТины», «Как же на Тиночку похожа, может тоже чёлочку? family style», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Людмила Балан заинтриговала образом под яблоней, напомнив Кароль: "Знаем мы эту…".

А еще Politeka писала, что Людмила Балан похвасталась важным событием в семье: "Невестка Тина не отстает".

Также Politeka сообщала, что Людмила Балан впечатлила видом в белоснежном мини-платье: "Невероятно привлекательна".