Мама молдавського співака Дана Балана Людмила активно веде соціальну мережу, тому часто викладає в профілі різні кадри і дивує моложавим виглядом.

Знаменита 63-річна виконавиця часто звертає на себе увагу, адже виглядає значно молодше своїх років. До того ж, Людмила Балан не любить залишатися осторонь, тому також активно веде Instagram, де показує різні вбрання.

Цього разу співачка, по стопах якої пішов і Дан Балан, вирішила порадувати милим фото. Зроблений на природі кадр, чимало зацікавив фанатів. На тлі яблуні світловолоса виконавиця виглядала свіжіше.

"Я не народилася під пальмами, я народилася в селі з горіхами, яблуками, грушами,

Дорогі мої, гуманні селяни. Мені подобаються люди, які там живуть, я добре їх пам'ятаю»,- висловилася Людмила.

У мережі також відповіли, згадавши і про Тіну Кароль, яка любить сади:

"Найкрасивіша😍❤️ ми сумуємо🥺❤; супер, Cool🔥; неймовірна😍; Ну яка ж ви красива, не втомлюся це повторювати❤️як там дано? Ми сумуємо за ним) ; найпрекрасніша на світі 😍 💜 здоров'я і щастя Вам; яка ж ви чарівна 😍 словами не передати ❤️; знаємо ми цю любительку саду, на Вас ще зовні схожа🥰».

Нагадаємо, відома молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан 30 Вересня святкувала річницю свого весілля, про це вона повідомила на соєю сторінці в Instagram. Рівно 43 роки тому вона вийшла заміж.

З цієї нагоди вона показала фото весільної церемонії і більш свіже фото з чоловіком. Пост вона супроводила проникливим віршем, в якому розповіла, як багато для неї значить чоловік.

Нагадавши, Дан Балан по повній відпалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "я перестаю дихати".

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Також Politeka писала, що Дан Балан в стильному образі заінтригував раптовими змінами:"щось буде".