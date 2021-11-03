Колишні підопічні Наталії Могилевської з групи "Real O" Світлана Тарабарова, Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі та Олена Чирва показали, як змінилися за 10 років.

Як передає Politeka.net, група "Real O" виникла на проєкті "Фабрика зірок 2" у 2008-му році. У тому ж році Наталія Могилевська і почала продюсувати цю групу. У 2012-му році група розпалася, коли з неї пішла Світлана Тарабарова.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Світлана Тарабарова показала, як вона та учасниці групи "Real O" змінилися за 10 років. Вона розповіла, що таким складом вони бачилися тільки тоді.

"10 років! 10 років минуло з моменту нашої останньої зустрічі

Так-так, ви не помилилися, попри божевільні графіки та вже п'ятеро дітей на чотирьох, ми знаходили час на спілкування, але зустрічалися або удвох, або втрьох, а ось таким складом дійсно вперше за 10 років)

Так що можете собі уявити що це була за зустріч

Згадали свої #солодкіе16 і встигли зробити все і навіть більше крім одного.... наговоритися))) безмежно люблю і ціную своїх Регіну Тодоренко, Олену Чирву і Ліну Міцукі - ви найкращі у світі!

Друзі, цінуйте тих, поруч з ким завжди #сладкие16 в ваших очах... а якщо хочете побачити, як це було – став і обов'язково підпишись на мій ютуб канал, щоб не упустити щось дуже цікаве 5.11.2021)", - розповіла Світлана Тарабарова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Класні! Чекаємо подробиць", "Мамочки рідні, це ж Real O", "Чекаю сильно", "Красуні. Обожнюю вас всіх. Лялечки".

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