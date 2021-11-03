Бывшие подопечные Натальи Могилевской из группы "Real O" Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Чирва показали, как изменились за 10 лет.

Как передает Politeka.net, группа "Real O" возникла на проекте "Фабрика зірок 2" в 2008-ом году. В том же году Наталья Могилевская и начала продюсировать эту группу. В 2012-ом году группа распалась, когда из неё ушла Светлана Тарабарова.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Светлана Тарабарова показала, как она и участницы группы "Real O" изменились за 10 лет. Она рассказала, что таким составом они виделись только тогда.

"10 лет! 10 лет прошло с момента нашей последней встречи

Да-да, вы не ошиблись, несмотря на безумные графики и уже пятеро детей на четырех, мы находили время на общение, но встречались либо вдвоем, либо втроем, а вот таким составом действительно впервые за 10 лет)

Так что можете себе представить что это была за встреча

Вспомнили свои #сладкие16 и успели сделать ВСЕ и даже больше Кроме одного…. наговориться))) Безгранично люблю и ценю своих Регину Тодоренко, Елену Чирву и Лину Мицуки - вы лучшие в мире!

Друзья, цените тех, рядом с кем всегда #сладкие16 в ваших глазах… А если хотите увидеть, как это было – ставь и обязательно подпишись на мой ютуб канал, чтобы не упустить что-то очень интересное 5.11.2021)", - рассказала Светлана Тарабарова.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Классные! Ждем подробностей", "Мамочки родные, это же Real O", "Жду сильно", "Красотки. Обожаю Вас всех. Куколки".

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