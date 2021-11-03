13-річну дочку відомого гумориста і актора "Квартал 95" Євгенія Кошового - Варвару, розкритикували за зовнішній вигляд через макіяж.
Як передає Politeka.net, Євген Кошовий є відомим гумористом, який прославився завдяки "Квартал 95". У нього є дружина Ксенія, з якою він разом вже 14 років. У них є дві дочки-старша 13-річна Варвара і 7-річна Серафима.
Так, цього разу на сторінці програми "Життя відомих людей" опублікували нове фото. На кадрі - вся сім'я Євгена Кошового-дружина Ксенія, старша дочка Варвара і молодша Серафима.
Користувачі мережі розкритикували сім'ю Кошових, спочатку за зовнішній вигляд Євгена, а вже після За макіяж його дочки Варвари: "Женя Кошовий скоро в екран не влізе", "Господи, як же поправився", "Що зробили з дівчинки...Жах!", "Жахливий образ у Варвари, надав їй як мінімум років 15, мама на її тлі виглядає молодше", "Варя ще дитина, навіщо такий макіяж?", "Ох і макіяж у Варі, капець, років на 30 виглядає".
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