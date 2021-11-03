13-летнюю дочь известного юмориста и актера "Квартал 95" Евгения Кошевого - Варвару, раскритиковали за внешний вид из-за макияжа.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой является известным юмористом, который прославился благодаря "Квартал 95". У него есть жена Ксения, с которой он вместе уже 14 лет. У них есть две дочери - старшая 13-летняя Варвара и 7-летняя Серафима.

Так, на этот раз на странице программы "Життя відомих людей" опубликовали новое фото. На кадре - вся семья Евгения Кошевого - жена Ксения, старшая дочь Варвара и младшая Серафима.

Пользователи сети раскритиковали семью Кошевых, сначала за внешний вид Евгения, а уже после за макияж его дочери Варвары: "Женя Кошевой скоро в экран не влезет", "Господи, как же поправился", "Что сделали с девочки... Ужас!", "Ужасный образ у Варвары , придал ей как минимум лет 15 , мама на ее фоне выглядит моложе", "Варя еще ребенок, зачем такой макияж?", "Ох и макияж у Вари, капец , лет на 30 выглядит".

Ранее сообщалось, Кошевой из "Квартал 95" показал подросшую младшую дочь, неожиданные кадры: "Я страшная..."

Также, дочь Кошевого из "Квартал 95", которая убегала из дома, рассекретила любовные послания: "Ты мне снилась"

Politeka рассказывала, дочь Кошевого из "Квартал 95" рассказала, как мать радуется, когда "избавляется" от них с сестрой: "Я тебя так достала?"



