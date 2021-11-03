Учасники шоу "Маска" заінтригували не тільки глядачів, але зіркових детективів, зокрема, Андрія Данилка, який не приховував своєї розгубленості.

В ефір вийшли вже два випуски другого сезону шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. Зіркові детективи шоу Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова та Настя Каменських намагаються відгадати героїв у масках.

Деякі учасники проекту настільки загадкові, що можуть довести до розгубленості не тільки журі, а й детективів. Зокрема, Андрій Данилко не приховував, що у нього немає версій. В офіційній групі шоу в Instagram зробили нарізку про це. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах артист вимовляє: "Нічого не розумію... Жодних версій... Оля, Настя, тоді у мене жодної версії... Знаєш, думаю викликати таксі - їхати додому".

"Всі ми трохи Андрій Данилко, коли дивимося підказки наших героїв", - написали автори публікації.

"Данилко - родзинка проекту! Без нього шоу було б не таке🔥 🔥 🔥 🔥"," коронна фраза другого сезону "Маска" - "Ніяких варіантів!"😂", "Коротко і ясно: ніяких версій"," Данилко найкласніший детектив, смішний, чарівний"," Муд: на всіх уроках😂", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Данилко потрапив у незручну ситуацію на шоу" Маска", кадри опинилися в мережі

Як повідомляла Politeka, Полякова і Каменських на шоу "Маска" шукають для Данилка дружину

Також Politeka писала, що Данилко здивував зовнішнім виглядом на шоу "Маска"