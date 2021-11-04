Учасник шоу "Майстер Шеф" Серафим Дерега ледь не розкрив секрети приготування страви своєму хитрому конкуренту Максиму Самчуку, який вразив навіть суддю проекту.

24-річний актор і модель Максим Самчук прийшов на шоу "Майстер Шеф" , щоб спробувати свої сили, повідомляє Politeka.net. Актор розповів, що відучився на кухаря, і є досвід роботи в громадському харчуванні. Учасник навіть їздив до Італії, щоб познайомитися з кухнею ближче.

У програмі Максим використовує будь-які способи, щоб перегнати конкурентів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зокрема, він в червоному фартусі підійшов до Серафима Дереги - в синьому, і заглядаючи йому в очі почав йому розповідати про свій сон.

"Так, іди не гіпнотизуй мене! Не ставте його біля мене!", - з посмішкою промовив Серафим.

Методу Максима здивувався, але теж посміхнувся суддя проекту Володимир Ярославський.

"Не можна мене ставити до нього взагалі. Ось ці котячі очі зі "Шрека": "Скажи хоч щось, будь ласка"",-спародіював конкурента Дерега.

"У нашому випадку всі способи хороші, вибачте мене. Перемога - це трудомісткий процес, розумієш? А потім смачно її їсти, тому хочеться перемогти і вже використовувати всі методи", - прокоментував Самчук.

Суть конкурсу була в тому, щоб дізнатися про страву, яку готує команда конкурентів.

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