Відомий український співак Петро Чорний розповів, що саме він свого часу познайомив продюсера і виконавця Олексія Потапенка (Потапа) з Настею Каменських.

Про те, через що сталася доленосна зустріч зіркової пари, Чорний розповів у програмі "Зірковий шлях».

За словами співака, вони з Потапом - куми. Свого часу саме Чорний зіграв важливу роль в кар'єрі та особистому житті репера, познайомивши його з Каменських, яка багато років по тому стала дружиною Потапа.

Чорний розповів, що тоді його кум шукав вокалістку, а Настя якраз посварилася зі своїм тодішнім продюсером, Едуардом Климом з Lavina Music. Співак відразу побачив можливість для їх вигідної співпраці.

"І я Льоші дзвоню: "Олексій, є така дівчинка. Талантище. І табло концертне". Ой, перепрошую, личко концертне", - розповів Чорний.

Крім того, пізніше співак познайомив Потапа ще й з Олексієм Завгороднім, який більше відомий українцям під сценічним ім'ям Позитив.

Як відомо, Потап і Настя Каменських набули широкої популярності завдяки виступам у дуеті. Артисти припинили спільну концертну діяльність в 2017 році, а в 2019 після чуток про свій роман одружилися. Зараз пара не соромиться демонструвати своє щасливе сімейне життя. Поки у них немає спільних дітей, проте є собачка на прізвисько Мімі.

Нагадаємо, Каменських, звернулася до чоловіка зі словами подяки.

Як повідомляла Politeka, Потап показав, як проводить час в Єгипті зі своєю групою.

Також Politeka писала, що Каменських чесно розповіла про їх з Потапом життя.