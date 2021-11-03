Відомий український співак Петро Чорний розповів, що саме він свого часу познайомив продюсера і виконавця Олексія Потапенка (Потапа) з Настею Каменських.
Про те, через що сталася доленосна зустріч зіркової пари, Чорний розповів у програмі "Зірковий шлях».
За словами співака, вони з Потапом - куми. Свого часу саме Чорний зіграв важливу роль в кар'єрі та особистому житті репера, познайомивши його з Каменських, яка багато років по тому стала дружиною Потапа.
Чорний розповів, що тоді його кум шукав вокалістку, а Настя якраз посварилася зі своїм тодішнім продюсером, Едуардом Климом з Lavina Music. Співак відразу побачив можливість для їх вигідної співпраці.
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"І я Льоші дзвоню: "Олексій, є така дівчинка. Талантище. І табло концертне". Ой, перепрошую, личко концертне", - розповів Чорний.
Крім того, пізніше співак познайомив Потапа ще й з Олексієм Завгороднім, який більше відомий українцям під сценічним ім'ям Позитив.
Як відомо, Потап і Настя Каменських набули широкої популярності завдяки виступам у дуеті. Артисти припинили спільну концертну діяльність в 2017 році, а в 2019 після чуток про свій роман одружилися. Зараз пара не соромиться демонструвати своє щасливе сімейне життя. Поки у них немає спільних дітей, проте є собачка на прізвисько Мімі.
Нагадаємо, Каменських, звернулася до чоловіка зі словами подяки.
Як повідомляла Politeka, Потап показав, як проводить час в Єгипті зі своєю групою.
Також Politeka писала, що Каменських чесно розповіла про їх з Потапом життя.