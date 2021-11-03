Известный украинский певец Петр Черный рассказал, что именно он в свое время познакомил продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) с Настей Каменских.

О том, из-за чего произошла судьбоносная встреча звездной пары, Черный рассказал в программе «Зірковий шлях».

По словам певца, они с Потапом – кумовья. В свое время именно Черный сыграл важную роль в карьере и личной жизни рэпера, познакомив его с Каменских, которая много лет спустя стала женой Потапа.

Черный рассказал, что тогда его кум искал вокалистку, а Настя как раз разругалась со своим тогдашним продюсером, Эдуардом Климом из Lavina Music. Певец сразу увидел возможность для их выгодного сотрудничества.

«И я Леше звоню: "Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное". Ой, извиняюсь, личико концертное», - рассказал Черный.

Кроме того, позже певец познакомил Потапа еще и с Алексеем Завгородним, который больше известен украинцам под сценическим именем Позитив.

Как известно, Потап и Настя Каменских приобрели широкую популярность благодаря выступлениям в дуэте. Артисты прекратили совместную концертную деятельности в 2017 году, а в 2019 после слухов о своем романе поженились. Сейчас пара не стесняется демонстрировать свою счастливую семейную жизнь. Пока у них нет совместных детей, однако есть собачка по кличке Мими.

Напомним, Каменских, обратилась к мужу со словами благодарности.

Как сообщала Politeka, Потап показал, как проводит время в Египте со своей группой.

Также Politeka писала, что Каменских честно рассказала об их с Потапом жизни.