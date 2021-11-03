Український бізнесмен, фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко, який не був обраний актрисою Ксенією Мішиною у фіналі шоу, показав несподіваний сюрприз від незнайомки.
Як передає Politeka.net, 32-річний Тригубенко досі самотній. Після проекту його підтримували тисячі прихильниць, які мріяли, що Ксенія Мішина вибере його. Сьогодні Тригубенко досить популярний в мережі, на його сторінку в Instagram підписано 165 тисяч осіб.
У свіжих сторіс Тригубенко показав, що фанатки оказують йому знаки уваги не тільки в мережі. На двері своєї квартири він знайшов невеликий подарунковий пакетик.
"Повертаюся додому, а тут такий сюрприз. І не підписано, від кого. Як думаєте, що там?",- підписав фото Тригубенко.
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Пізніше чоловік показав, що в пакеті були солодощі.
"Там були дуже смачні мафіни. Спасибі", - додав він.
Зазначимо, що днями у Тригубенка сталася серйозна розмова з мамою, яка ніяк не може дочекатися онуків і одруження сина.
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