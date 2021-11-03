Українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною репера і продюсера Потапа (Андрія Потапенка), викликала суперечки в мережі через фото в купальнику.
Як передає Politeka.net, 34-річна Каменських відпочиває за кордоном, насолоджуючись морем і білим піском. На фото вона з'явилася в красивому червоному купальнику, який ледь прикрив найінтимніше. Красуня підставила тіло сонечку, демонструючи ідеальний загар.
"Сонячні фото на дощовий день", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили багато компліментів, але також під фото виявилося багато критики. Артистку розкритикували за те, що вона сильно обробляє знімки в Фотошопі, а також вибирає занадто відверті купальники.
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"Скільки фотошопу", "Хоч би раз без фотошопу, ви навіть самі вже забули, як виглядаєте в природному вигляді!", "Що тут красивого, не розумію?", "Купальник не альо!", "Ці труси ще можна до вух натягнути, що вже розмінюватися на дрібниці?", "Жах", - пишуть користувачі Мережі.
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