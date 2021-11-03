Украинская певица Настя Каменских, которая является женой рэпера и продюсера Потапа (Андрея Потапенко), вызвала споры в сети из-за фото в купальнике.

Как передает Politeka.net, 34-летняя Каменских отдыхает за границей, наслаждаясь морем и белым песком. На фото она появилась в красивом красном купальнике, который едва прикрыл самое интимное. Красотка подставила тело солнышку, демонстрируя идеальный загар.

«Солнечные фото на дождливый день», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили много комплиментов, но также под фото оказалось много критики. Артистку раскритиковали за то, что она сильно обрабатывает снимки в фотошопе, а также выбирает слишком откровенные купальники.

«Сколько фотошопа», «Хоть бы раз без фотошопа, вы даже сами уже забыли, как выглядите в естественном виде!», «Что тут красивого, не понимаю?», «Купальник не алё!», «Эти трусы ещё можно до ушей натянуть, что уж мелочиться?», «Ужас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде удивила украинцев: "Ты как всегда загадка".

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