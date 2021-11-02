Популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена із репером Потапом, написала довгий пост, у якому подякувала чоловікові та команді за чотири роки плідної праці.

Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська співачка, яка здобула славу в гурті "Потап і Настя", після розпаду групи почала сольну кар’єру під псевдонімом NK.

Настя Каменських активно ділиться із майже 5,5 мільйонною аудиторією світлинами із концертів, а також показує своє повсякденне життя. Цього разу Настя вирішила підвести підсумки за чотири роки сольної кар’єри та подякувала своїй команді, чоловікові Потапу (справжнє ім’я Олексій Потапенко) за плідну працю та шанувальникам за любов до її творчості.

"А дякувати вам мені справді є за що. Ваша любов до моєї музики - це і десятки премій за найкращі відео та пісні, і нагороди Співачка року, потрапляння до Billboard, Music Choice, до топових плейлистів. Понад півмільярда глядачів переглянули відео на моєму YouTube-каналі та мільйони - у TikTok. Вдумуючись в цю цифру, я просто божеволію! 😳", - сказала Настя.

Настя Каменських сказала, що за роки сольної кар’єри знайшла себе, а також звернулася до Потапа.

"І звичайно, мій @realpotap - не перестану дякувати тобі за талант і геніальність, за твою гарну душу! За наше кохання та музику, яку ми створюємо з тобою❤️", - ніжно сказала співачка.

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