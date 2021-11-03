Шоу "Екси" після восьмого випуску третього сезону покинула нова пара - ведучий Олександр Педан підвів підсумок участі в проекті колишніх закоханих.

На шоу "Екси" учасники намагаються зрозуміти, чи варто продовжувати стосунки, пише Politeka.net. Розібратися в почуттях парі допомагають за допомогою випробувань.

Однак у восьмому випуску пара Еліс і Ігоря навіть вирішила не проходити третє випробування, покинувши шоу. Учасник раптово зізнався, що не любить дівчину, і зрозумів це опинившись з нею разом 24/7.

Олександр Педан не витримав і прокоментував вчинок колишніх коханих: "Наш проект створений, щоб пара вирішила – бути разом чи ні. Вони цей вибір зробили".

Після шоу Ігор розповів, що зараз заглиблений у самопізнання і самореалізацію, а Еліс розповіла - вона рада, що розлучилася з хлопцем і займається відкриттям власного івент-агентства.

У мережі прокоментували випуск шоу:

"Спочатку дуже подобалася ця пара, але Ігор поводиться як маленький хлопчик то хочу, то не хочу! Еліс шкода😢", " Правильно... Видно відразу, що вони не пара... Еліс класна... Знайде кращого...", "А чому Еліс жаліти? Треба радіти за неї що позбулася Такого супутника 😒", " цей чоловік інфантильний якийсь і емоційно не стабільний 😢".

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