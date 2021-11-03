Шоу "Эксы" после восьмого выпуска третьего сезона покинула новая пара - ведущий Александр Педан подвел итог участия в проекте бывших влюбленных.

На шоу "Эксы" участники стараются понять, стоит ли продолжать отношения, пишет Politeka.net. Разобраться в чувствах паре помогают с помощью испытаний.

Однако в восьмом выпуске пара Элис и Игоря даже решила не проходить третье испытание, покинув шоу. Участник внезапно признался, что не любит девушку, и понял это оказавшись с ней вместе 24/7.

Александр Педан не выдержал и прокомментировал поступок бывших возлюбленных: "Наш проект создан, чтобы пара решила – быть вместе или нет. Они этот выбор сделали".

После шоу Игорь рассказал, что сейчас углублен в самопознание и самореализацию, а Элис рассказала - она рада, что рассталась с парнем и занимается открытием собственного ивент-агентства.

В Сети прокомментировали выпуск шоу:

"Изначально очень нравилась эта пара, но Игорь ведет себя как маленький мальчик то хочу, то не хочу! Элис жалко😢", "Правильно... Видно сразу, что они не пара... Элис классная... Найдет лучшего...", "А почему Элис жалеть? Надо радоваться за неё что избавилась от Такого спутника 😒", "Этот мужчина инфантильный какой-то и эмоционально не стабильный 😢".

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