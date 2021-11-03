Грузинський шоумен і блогер Іраклі Макацарія, якого в Україні пам'ятають як екс-учасника шоу «Холостяк», здивував поведінкою за кермом авто, в якому їхав з коханою.

Як пише Politeka.net, свого часу 36-річний Грузинський шоумен здобув широку популярність в Україні. Він був головним героєм одного з сезонів шоу "Холостяк«, а також встиг взяти участь в "Танцях з зірками".

Після успішних проектів в Україні шоумен повернувся до себе на батьківщину, де незабаром у нього зав'язалися стосунки з 19-річною Лізою Чичуа.

Популярність Іраклі тільки зростає. За його сторінкою в Instagram стежать 469 тисяч фоловерів, яких екс-"Холостяк" регулярно радує новим контентом.

Так, в нових сторіс він показав, як влаштував танці прямо в авто.

У машині грала динамічна музика і шоумен почав танцювати, відпустивши кермо.

Разом з ним їхала і юна кохана Ліза Чичуа.

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