Грузинський шоумен і блогер Іраклі Макацарія, якого в Україні пам'ятають як екс-учасника шоу «Холостяк», здивував поведінкою за кермом авто, в якому їхав з коханою.
Як пише Politeka.net, свого часу 36-річний Грузинський шоумен здобув широку популярність в Україні. Він був головним героєм одного з сезонів шоу "Холостяк«, а також встиг взяти участь в "Танцях з зірками".
Після успішних проектів в Україні шоумен повернувся до себе на батьківщину, де незабаром у нього зав'язалися стосунки з 19-річною Лізою Чичуа.
Популярність Іраклі тільки зростає. За його сторінкою в Instagram стежать 469 тисяч фоловерів, яких екс-"Холостяк" регулярно радує новим контентом.
Так, в нових сторіс він показав, як влаштував танці прямо в авто.
Малолітня дочка Пугачової та Галкіна у весільному вбранні розлютила публіку: "Зістарили до невпізнання"
Платити за газ українцям доведеться по-новому, закон прийнятий: "Ми відійдемо від радянської системи..."
"Тіла знайшли на звалищі": галаслива вечірка в стилі "Гри в кальмара" закінчилася трагедією
Загроза медичного колапсу, лікарі розповіли, що відбувається і показали фото: "Через 3-4 тижні..."
Красуня Даша з "Холостяка" оприлюднила прощальний лист, розповівши, що сталося: "Будете шкодувати"
У машині грала динамічна музика і шоумен почав танцювати, відпустивши кермо.
Разом з ним їхала і юна кохана Ліза Чичуа.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна показала своє відображення після невдалого експерименту із зовнішністю: "Готова розридатися"
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако спантеличив видом на відпочинку: "Знову у Решетника вкрав?"
Також Politeka писала, що дружина ведучого " Холостячки "Решетника показала сина, що підросло, фото: "який вже великий..."