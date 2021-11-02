Жена ведущего "Холостячки" Григория Решетника Кристина показала подросшего сына, порадовав не только украинцев, но и супругу судьи "Танців з зірками" Влада Яму.
Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник более 10 лет женат на Кристине. За это время у пары появилось трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Кристина, как и Григорий, ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Кристина показалась вместе с маленьким сыном. Звезда улыбалась, сделав несколько снимков.
"Мамкин сын", - написала Кристина.
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"Какие милые", - сразу прокомментировала жена хореографа и танцора Влада Ямы, который судит проект "Танці з зірками", Лилия.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ми-ми-ми", "Ой, как он уже подрос. Сашенька", "Ну просто любовь", "Мамин красавчик", "Какой уже большой и красивый", "У вас прическа новая?".
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