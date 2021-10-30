Жена известного телеведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника, Кристина, похвасталась самым младшим сыном и озвучила его возраст.

Уже более 10 лет Григорий и Кристина Решетники вместе, сообщает Politeka.net. Супруги уже стали родителями троих детей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.

Кристина часто балует поклонников семейными снимками. В этот раз она опубликовала фото с младшим сыном и озвучила его возраст. В кадре жена телеведущего предстала в халате. Она улыбалась и показывала язык, а малыш улыбался в камеру.

"11 месяцев", - написала красотка.

Публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Такой улыбашка)))❤️", "Поздравляю нашу прелесть!!! Так держать!!! Пусть с каждым месяцем хорошеет все больше, хотя куда уже милее😍", "Вы такие классные, люблю как родных❤️", "Поулыбался и кушать 😍🍼🥛", "Вы такие классные, люблю как родных❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Кристина Решетник рассказала, что муж помогает ей с воспитанием детей.

Сам телеведущий поделился, что после ужина общается и играет со своими мальчиками, и также они смотрят мультики, а на ночь он читает им книги.

Напомним, жена ведущего "Україна має талант" Решетника

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