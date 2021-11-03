Грузинский шоумен и блогер Иракли Макацария, которого в Украине помнят как экс-участника шоу «Холостяк», удивил поведением за рулем авто, в котором ехал с возлюбленной.
Как пишет Politeka.net, в свое время 36-летний Грузинский шоумен приобрел широкую популярность в Украине. Он был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк", а также успел принять участие в "Танцах со звездами".
После успешных проектов в Украине шоумен вернулся к себе на родину, где вскоре у него завязались отношения с 19-летней Лизой Чичуа.
Популярность Иракли только возрастает. За его страницей в Инстаграм следят 469 тысяч фолловеров, которых экс-"Холостяк" регулярно радует новым контентом.
Так, в новых сторис он показал, как устроил танцы прямо в авто.
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В машине играла динамичная музыка и шоумен принялся танцевать, отпустив руль.
Вместе с ним ехала и юная возлюбленная Лиза Чичуа.
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