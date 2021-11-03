Популярная блогерша, жена "Холостяка" Добрынина Даша Квиткова показала, как исправляла свою внешность после неудачного эксперимента.

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша Даша Квиткова, которая является женой главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк", поделилась с фанатами, как исправляла свой неудачный эксперимент с внешностью.

Так, ранее Даша рассказала поклонникам, что помыла волосы специальным шампунем для блондинок, который должен был убрать желтизну. Однако, вместо ожидаемого результата девушка получила сине-зеленые пятна на своей шевелюре.

Этот неудачный эксперимент Квиткова отправилась исправлять в салон красоты. Мастер поработал над ее волосами и странные пятна удалось вывести, вернув волосам естественный светлый оттенок. При этом, блогерша пожаловалась, что после использования того шампуня ее волосы стали "деревянными", хотя ранее были мягкими и шелковистыми.

"Ситуацию спас, и завтра на съемках я хоть буду с нормальным цветом волос. Но суть в том, что я, наверное, больше никогда не буду использовать шампуни для блондинок. Потому что то, как пересушил мне волосы тот шампунь, я не могу вам передать", - рассказала Даша и показала, как сейчас выглядит ее прическа.

"Готова разрыдаться", - подписала одну из сторис Квиткова.

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