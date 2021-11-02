Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, рассказала о проблеме, с которой столкнулась после того, как помыла голову.

Блогерша Даша Квиткова в своем аккаунте делится разными секретами о себе, пишет Politeka.net. Из блога стало известно, что девушка не только много времени уделяет семье, но и уходу за собой.

В этот раз жена "холостяка" в сторис рассказала о проблеме, с которой столкнулась после мытья головы. Как известно, у Даши Квитковой светлый цвет волос. Она решила помыть голову шампунем для блондинок, чтобы нейтрализовать желтизну, но в итоге своеобразный эксперимент с внешностью обернулся провалом - волосы окрасились пятнами зелено-голубого цвета.

"Нейтрализовала, блин", - написала Квиткова.

Позже Даша Квиткова рассказала, что помыла голову три раза.

"Я знаю, что оно смоется через несколько недель где-то, но у меня нет столько времени, потому что, завтра интервью, а послезавтра очень важная съемка", - поделилась блогерша, сообщив, что собирается в салон.

Однако позже жена Добрынина рассказала - она решила сделать пучок из волос, запрятав неудачное окрашивание.

"Прическу мастерила минут 25", - поделилась Даша.

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