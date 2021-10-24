Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, похвасталась стильным сыном на отдыхе в Турции.

Телеведущий и блогерша продолжили строить отношения после завершения шоу "Холостяк", пишет Politeka.net. Пара поженилась, а совсем недавно стала родителями сына Льва.

На днях семья отправилась на отдых в Турцию. В своих сторис Даша Квиткова рассказала, что малышу очень нравится на море, он дышит свежим воздухом и много спит.

На новых фото девушка показала сына, когда держала его на руках. На малыша надели очки от солнца, отчего он выглядел очень стильно.

"Булка с маслом🤍", - подписала снимки жена экс-холостяка.

За 35 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Я аж испугалась, что зайчик такой закалённый, а потом увидела, что вы в теплых странах отдыхаете))) 👏🔥 модник мамин😍", "Никогда не видела, чтобы ребенку так подходили очки 🔥🔥🔥🔥", "Какой же у Вас уже большой и классный Львенок!!! Будьте здоровы и счастливы!!!! 😍😍😍🔥🔥🔥🔥👏", "Лев вырастет, он явно вас поблагодарит за эти фото 😂🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Даша Квиткова активно развивает свой микроблог в Инстаграм, на котором у нее уже насчитывается 1,7 млн пользователей сети.

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