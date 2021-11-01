Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова рассказала о внезапно свалившихся неприятностях.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и молодая мама Даша Квиткова, которая после проекта "Холостяк" стала женой телеведущего и шоумена Никиты Добрынина, поделилась в Instagram новыми кадрами кадрами.
Дашу Квиткову постигла неудача со средством для волос.
«Ребята, у меня случился пздц. Помыла голову спец шампунем для блондинок, чтобы нейтрализовать желтизну. Нейтрализовала блин», - рассказала девушка.
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Квиткова отметила, что все смылось бы через несколько недель, но поскольку у нее запланированы на ближайшее время интервью и важная съемка, то придется обращаться за помощью к специалистам.
Также не все гладко было и супруга Даши Никиты Добрынина.
«Я бы рассказала вам, какой пздц пережил мой муж за эти несколько дней, но он просил этого не делать», - отметила она.
Квиткова показала кадры, как Добрынин держит на руках маленького сына.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина в топике и лосинах похвасталась формами во время похудения: кадры.
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