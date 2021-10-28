Жена главного героя одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась семейным фото и написала пост о трехмесячном сыне.

Как пишет Politeka.net, победительница реалити-шоу "Холостяк" модель и блоггер Даша Квиткова и украинский теле - и радиоведущий Никита Добрынин отгуляли пышную свадьбу в августе прошлого года, а уже 13 июля 2021 года у них родился сын Лев.

В своем Instagram Квиткова рассказывает о материнстве и делится с поклонниками фотографиями с мужем и сыном. Как известно, несмотря на то, что Льву всего три месяца, пара активно путешествует с ребенком. Недавно они отдыхали в Турции. Так, Даша написала о своих впечатлениях от поездки и рассказала о характере сына.

"Каждый день появляются новые фишечки, звуки, движения и мимика. Сейчас у нас маленький человек, который всячески диктует свои правила и показывает характер. Боюсь представить, какая петарда нас ждет после 😅 ", - сказала Цветочная.

Также девушка рассказала, что отдых им очень понравился и они обязательно спланируют еще один "поближе к воде", ведь маленькому Льву там очень нравится.

В комментариях поклонники написали, что мальчик очень похож на маму.

"Родился Никита, а растет Дашенька 😍 так интересно", "Копия Даши ❤️ ", "Дашина ксерокопия 😢😍 ", " Маленькая Даша)", " очень на маму похож❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😍😍😍", "На вас Даша похож 😌 ", "Мамины глаза 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина с красным лицом после рыданий показала настоящую жизнь: "Чтобы другие мамы знали".

Напомним, что "Холостяк" Добрынин озадачил внешностью на семейном фото с женой: "Что с рукой?".

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