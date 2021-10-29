Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова показала, как старается похудеть даже в отпуске, поэтому тренируется по утрам.

Молодая блогерша Даша Квиткова сейчас воспитывает с Никитой Добрыниным трехмесячного сына, которого они назвали Львом. Пара отправилась на семейный отдых, чтобы побыть вместе и якобы позволить себе перезагрузиться от домашней суеты.

Однако, даже во время отдыха супруги решили не забывать о своих тренировках, поэтому Квиткова начала активно заниматься и теперь придерживается специального питания, чтобы похудеть.

За время беременности она набрала почти тридцать килограмм, поэтому теперь всячески старается привести себя в порядок и постоянно говорит о том, как желает вернуться к прежним параметрам.

Также Даша Квиткова решила честно показать, как проходил период сразу после рождения сына. Как оказалось, девушка часто рыдала, записывала мужу сообщения и едва справлялась со сложностями.

Но уже через три месяца Даша показала, как изменилась ее жизнь, как она теперь счастлива и насколько комфортно ей в отпуске.

«Делюсь этим видео, чтобы другие мамы знали, что они не одни🤍» - написала Квиткова.

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