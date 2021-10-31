Известная блогерша Даша Квиткова поделилась милыми фото и рассказала о семейных традициях, которые они создали в доме с Никитой Добрыниным.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и молодая мама Даша Квиткова, которая после проекта "Холостяк" стала женой телеведущего и шоумена Никиты Добрынина, поделилась в Instagram домашними кадрами. На новых снимках красотка запечатлена во время чаепития в уютном доме, в который они с мужем переехали после рождения сына.

На новых фотографиях Даша запечатлена, умостившись на светлом диванчике с чашкой чая. Перед камерой девушка появилась в теплом сером платье интересного кроя, которое ей очень к лицу. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и умиротворенный вид. Судя по этому, и другим снимкам, в доме Даши и Никиты много светлой мебели, а интерьер в основном в пастельных тонах.

В подписи к публикации Квиткова рассказала о семейных традициях и уюте: "С наступлением холодов для меня особо важно, чтобы в моменты пребывания дома – там царил максимальный комфорт. У нас с Никитой есть несколько необходимых составляющих: осенний аромат для дома, свечи, фильмы, пару теплых пледов и любимый маленький человек, спящий рядом".

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