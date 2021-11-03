Українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою шоу "Орел і Решка", розповіла про закінчення зйомок сезону, зворушивши шанувальників.

Як передає Politeka.net, в Instagram у дівчини з'явилося яскраве фото з пляжу.

"Ми відзняли сезон! 5 місяців! 30 програм! 28 країн! Я в шоці, звучить LOCO, але такі ми! Тільки недавно збирала валізи в свою першу поїздку, з усіма радилася: що з собою взяти, які ліки, лайфхаки...від усіх знайомих назбирала інформацію! І ось через 5 місяців, сама не зрозуміла як, стала професійною мандрівницею! Тепер вже я можу давати поради і ділитися своїми знахідками", - зазначила Мішель.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків про її роботу в проекті. У мережі почався справжній переполох, адже шанувальники хочуть побачити дівчину в наступному сезоні.

"Мішель, я думаю, дуже багато хто сподівається, що ви продовжите бути ведучою "ОіР", "На вас приємно дивитися", "Будете продовжувати працювати з Орел і Решка, або відкриєте свій канал по подорожах?", "Ти дуже щира. Дай Аллах у тебе буде все добре в житті!", "Краща ведуча!",- пишуть користувачі Мережі.

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