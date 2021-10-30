Українська телеведуча і співачка Мішель Андраде, яка є зіркою шоу "Орел і Решка", показала, в яку країну вирушила цього разу в рамках проекту.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною телеведучою і співачкою. Зараз Мішель зайнята зйомками нового сезону " Орел і Решка. Земляни " разом з гумористом Кирилом Машаковим. Також співачка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На нових фото Мішель показала, як подорожувала Словенією.
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Пройшла на одному диханні
Самий кайф, коли ти не тільки розумієш, але ще й відчуваєш, як природа тебе заряджає!",- написала Мішель.
"А коли ти встигла сфоткатися зі мною для першої фотки???",- написав Дьомін, говорячи про фото з коровою.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Мішель, люблю", "Вау", "Краса", "як красиво", " я бачу так ніхто і не наважився жарт до першої фотки написати..."," О, нарешті у нас ще одне спільне фото"
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