Певица Мишель Андраде, которая недавно выпустила новую песню "Без сна", рассказала, где проходили съемки "Орла и Решки" в этот раз.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной отечественной певицей, которая недавно выпустила песню "Без сна". Также звезда является ведущей шоу "Орел и Решка" вместе с юмористом Кириллом Макашовым. Звезда в своем сторис рассказала о новой стране, которую посетила в этот раз.

"Бабушек, которых я только что выложила в своем посте, они просто потрясающие, поэтому вы обязаны смотреть выпуск для того, чтобы узнать кто они", - сказала Мишель, подписав, что съемки проходили в Нидерландах.

На страничке "Орел и Решка" Мишель была уже с Макашовым. Пара улыбалась, стоя у надписи "Амстердам".

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"На этот момент самый интересный выпуск Землян)))", "Интересно, как там прожить 2 дня на 100 $, будем смотреть", "Будем смотреть, спасибо!! Любим путешествия!".

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