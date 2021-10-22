Певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей шоу "Орел и Решка", показала фигурку, расстегнув джинсы, рассказав о новой песни.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - успешная отечественная певица, которая сейчас занята съемками шоу "Орел и Решка". Вчера, 22 октября, у Андраде состоялась премьера клипа на песню "Без сна". А сегодня Мишель объявила о том, что песню можно послушать на всех площадках.

"Трек «Без сна» уже на всех площадках!", - написала Андраде.

На фото Мишель была в джинсах, кофте и бейсболке. Андраде расстегнула джинсы, показав свои трусики, на которых написано было название песни - "Без сна".

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Любим", "На репите", "Потрясающая", "Дальше больше", "Стильная, талантливая, трудолюбивая как пчёлка, красивая Michelle Andrade", "Безумно гордимся", "Такая красивая, очень хотел бы с тобой познакомится, особенно когда увидел тебя у Дурнева, пошли гулять?".

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