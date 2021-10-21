Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", поделилась новым видео.

24-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграмкадры из нового клипа, который вышел довольно динамичным и вызвал бурную реакцию, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

«Без сна. Рада наконец-то поделиться новым клипом «Без сна»! Благодарная всей команде. Наслаждайтесь! ❤», - написала певица.

На пост отреагировала и телеведущая Леся Никитюк, в комментариях она оставила сердечки.

«Клип просто отвал башки, мы скучали», «Урааа! Поздравляю ❤», «Мишель, песня очень крутая», «Это нереально круто», «Мишель, вы очень необычная девушка», «Мишееель😍 это очень круто!», «Мишель трек огонь очень горячо🔥🔥🔥», «Образы🔥🔥🔥🔥 так нравятся😍😍 с косичками🔥🔥🔥🔥 и в кепочке», - комментируют пользователи Сети.

Напомним, Мишель Андраде из "Орла и решки", засветив свой романтический ужин и спальню, призналась в желаниях.

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде из "Орла и решки" ошеломила экстремальной ездой на машине.

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде удивила кадрами с детишками.