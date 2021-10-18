Украинская певица, блогер и ведущая проекта о путешествиях "Орел и Решка" Мишель Андраде похвасталась эффектным видео на своей странице в Инстаграм
Мишель Андраде является популярной украинской певицей. Она не единожды участвовала в различных вокальных проектах, а позже стала подопечной продюсера Потапа. Известности певице добавила и новость о том, что она стала ведущей популярной программы "Орел и решка".
На этот раз Андраде поделилась кадрами из своего нового клипа. Она ехала на ретро автомобиле, высунувшись из окна. При этом из-под колес машины на видео аж искры полетели. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).
"Очень скоро «Без сна». 21.10", - анонсировала Андраде.
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Поклонников певицы заинтриговали такие кадры.
«Очень ждём, Мишель. Уверена, что будет 🔥🔥🔥🔥», «Ярко», «Вааау🔥🔥🔥 ждём», «Круто🔥🔥🔥», «Ооо, Мишель, это🔥», - писали в комментариях.
Напомним, звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде удивила кадрами с детишками: "Похожи, они случайно не твои?"
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде из "Орла и решки" поделилась идеальными кадрами с пляжа: "Только она и ...."
Также Politeka писала, что Мишель Андраде в наряде с разрезом показала свои лучшие стороны, лежа на авто.