Украинская певица, блогер и ведущая проекта о путешествиях "Орел и Решка" Мишель Андраде похвасталась эффектным видео на своей странице в Инстаграм

Мишель Андраде является популярной украинской певицей. Она не единожды участвовала в различных вокальных проектах, а позже стала подопечной продюсера Потапа. Известности певице добавила и новость о том, что она стала ведущей популярной программы "Орел и решка".

На этот раз Андраде поделилась кадрами из своего нового клипа. Она ехала на ретро автомобиле, высунувшись из окна. При этом из-под колес машины на видео аж искры полетели. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

"Очень скоро «Без сна». 21.10", - анонсировала Андраде.

Поклонников певицы заинтриговали такие кадры.

«Очень ждём, Мишель. Уверена, что будет 🔥🔥🔥🔥», «Ярко», «Вааау🔥🔥🔥 ждём», «Круто🔥🔥🔥», «Ооо, Мишель, это🔥», - писали в комментариях.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде удивила кадрами с детишками: "Похожи, они случайно не твои?"

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде из "Орла и решки" поделилась идеальными кадрами с пляжа: "Только она и ...."

Также Politeka писала, что Мишель Андраде в наряде с разрезом показала свои лучшие стороны, лежа на авто.