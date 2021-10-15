Известная певица и ведущая популярного шоу про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде залезла на машину и показала себя в дерзком образе.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз Мишель Андраде опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица забралась на капот машины и позирует на камеру лежа. На ней шикарное черное платье с разрезом до бедра, в котором отлично видно её стройные ноги.

Также свой образ она дополнила кожаной курткой и длинными сапогами.

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Также, артистка заитнриговала своей новой премьерой, 23 октября она планирует выпустить песню, чем очень обрадовала поклонников.

Фанаты оставили множество приятных комментариев для певицы: "Как тут уснешь", "Очень ждем", " Мы тебя очень сильно любим", "Отличное фото!", "Ждем с нетерпением!".

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