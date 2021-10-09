Известная украинская певица, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде рассказала, почему решила не снимать головной убор, и появляется на новых видео только в нем.

Популярна артистка снимается в шоу "Орел и Решка", получив самые положительные отзывы зрителей, передает Politeka.net.

Мишель Андраде продолжает активно путешествовать, демонстрируя не только красоты разных стран, но также хвастаясь образами. С неданих пор певица стала все чаще появляться в панамке, и в новых сторис Инстаграм она объяснила причину такого решения.

Как известно, артистка сломала руку в Эстонии. Артистка в свой выходной, в рамках съемки очередного выпуска шоу, решила покататься на электросамокате. В результате звезда травмировалась и сейчас она ходит с гипсом.

Из-за травмы Мишель Андраде пришлось изменить свой образ.

"Похоже панамка будет неотъемлемой частью моего гардероба, пока я не сниму гипс, потому что, другие прически не могу себе делать, умею только хвостик", - рассказала красотка.

Далее певица добавила: "Кстати раньше я думала, что мне панамы не идут, и особо их не носила".

В итоге Мишель понравился такой эксперимент с внешностью и обратилась к подписчикам: "Мне нра! А вам как?".

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала, как ей жилось за границей

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде из "Орла и решки" в коротком топе блеснула загорелыми изгибами

Также Politeka писала, звезда «Орла и решки» Андраде зажгла на сцене в эпатажном костюме