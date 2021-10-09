Известная украинская певица, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде рассказала, почему решила не снимать головной убор, и появляется на новых видео только в нем.
Популярна артистка снимается в шоу "Орел и Решка", получив самые положительные отзывы зрителей, передает Politeka.net.
Мишель Андраде продолжает активно путешествовать, демонстрируя не только красоты разных стран, но также хвастаясь образами. С неданих пор певица стала все чаще появляться в панамке, и в новых сторис Инстаграм она объяснила причину такого решения.
Как известно, артистка сломала руку в Эстонии. Артистка в свой выходной, в рамках съемки очередного выпуска шоу, решила покататься на электросамокате. В результате звезда травмировалась и сейчас она ходит с гипсом.
Из-за травмы Мишель Андраде пришлось изменить свой образ.
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"Похоже панамка будет неотъемлемой частью моего гардероба, пока я не сниму гипс, потому что, другие прически не могу себе делать, умею только хвостик", - рассказала красотка.
Далее певица добавила: "Кстати раньше я думала, что мне панамы не идут, и особо их не носила".
В итоге Мишель понравился такой эксперимент с внешностью и обратилась к подписчикам: "Мне нра! А вам как?".
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