Известная украинская певица Мишель Андраде рассказала о своем интересном путешествии
Популярная артистка уже давно снимается в шоу "Орел и Решка", передает Politeka.net. Компаньоном Мишель Андраде стал блогер Кирилл Макашов. Вместе они успели показать жизнь в Азербайджане, Грузии, Турции и в других странах.
В частности, певица побывала в Непале, откуда поделилась яркими впечатлениями и кадрами.
"Непал!
Катманду, храмы на каждом шагу
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Улицы очень похоже друг на друга
Куда бы ты не шёл слышно запах благовоние, настолько, что впитывается в кожу
Очень острая еда, даже яичница по утрам🔥🧯
Суета и хаус вокруг!! Бедные люди, но очень счастливые и добрые земляне❤️", - написала певица.
На фото Мишель Андраде предстала в компании местных жителей, показала их красивую архитектуру и блюда.
За полчаса пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.
"Как раз смотрел 😂", "Что там с карантином?", "Отличный выпуск!", - написали пользователи сети.
Отметим, Мишель Андраде понравилась зрителям после ее путешествия в Боливию вместе с певцом Позитивом (Алексеем Завгородним). Артистка продолжила сниматься в "Орел и решка", но уже с другим ведущим.
Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде засветилась за границей с известным красавчиком
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