Известная певица Мишель Андраде ответила на комплимент от поклонников.
Как сообщает Politeka.net, популярная певица, подопечная Потапа Мишель Андраде, которая стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети ярким кадром, на котором показала свой любимый образ со съемок шоу.
Как оказалось, в Мишель сделала комплимент и задали вопрос, на который она решила ответить в сторис, выложив очаровательное фото. "Очень круто выглядишь в Решке. Какой твой любимый образ", - написал кто-то из фанатов певице. На это она ответила: "Ууу, мне приятно". А также выложила фото, на котором позирует в своем любимом образе со съемок.
На снимке Андраде запечатлена в интересной позе, и демонстрирует всем свою загорелую кожу. Перед камерой красотка появилась в джинсах и коротком черном топе с объемными рукавами, этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку певицы. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж.
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