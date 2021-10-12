Популярная украинская певица и телеведущая известного шоу про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде честно рассказала в социальной сети Инстаграм о некоторых своих проблемах.

Мишель Андраде является популярной украинской певицей. Ранее Мишель не единожды участвовала в разных вокальных проектах, а также после этого стала подопечной продюсера Потапа. Известности певице добавила и новость о том, что она стала ведущей популярной программы "Орел и решка".

Сейчас девушка в перерывах между путешествиями активно рассказывает о своей жизни и честно признается, что некоторые проблемы у нее все же есть.

«Отечность – это самое первое, что я почувствовала после того, как начала летать. Купила себе компрессионные колготки, но как же сложно их надевать! Пока что ни разу этого не делала, но все идет к тому. Но поняла для себя вот какие важные моменты.

Сразу снимаю обувь, чтобы ножкам было легко дышать и свободнее себя ощущать. Конечно же, это объемная и удобная одежда. Для меня это наверное самое главное. Чаще меняю позы, это помогает. И массажирую ножки, это помогает и приятно.

Оказывается также, что во время полета тело теряет много жидкости. Надо много воды. И первые признаки, с которыми я столкнулась: головная боль, тошнота, плохое настроение», - высказалась Мишель.

Ранее Мишель Андраде опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Она поделилась снимками с фотосессии, где предстала в разных образах. На каждом фото она акцентирует внимание на своих идеальных формах.

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