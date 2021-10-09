Певица Мишель Андраде, ведущая "Орла и Решки", показала, какую страну посетила впервые за всю историю проекта

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде стала успешной певицей, а теперь ведет программу "Орел и Решка" вместе с юмористом Кириллом Машаковым. На новых стори звезда рассказала, куда решила отправиться в этот раз.

"Слушайте, ребята, у нас уже вышел выпуск из Пакистана. Па-ки-стан, можете в это поверить? Мы первые ведущие "Орла и Решки", которые попали в Пакистан. Это же вообще безумие, сумасшествие. Поэтому всем смотреть. Я очень надеюсь, что вам понравится", - сказала Мишель.

"Пакистан. Я в шоке", - написала звезда.

Также звезда опубликовала несколько фото отдельной публикацией.

"ПАКИСТАН! Простите что!?? Пакистан???

В жизни никогда не думала что окажусь именно в Пакистане!", - написала Андраде.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мир наизнанку уже все снял", "И я, которая там живет", "И мой любимый образ", "Жесть конечно. Я думала в Индии все печально", "Да уж, видыы конечно", "Убого как-то то всё выглядит...".

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