Известный исполнитель, бывший парень Мишель Андраде и звезда "Голосу країни" Никита Ломакин похвастался в соцсети роскошным заграничным отдыхом.
Как сообщает Politeka.net, известный молодой певец и бывший парень Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист, который недавно записал дуэт с Тиной Кароль, похвастался, что отправился на заграничный отдых.
На снимке, который Никита показал на своей странице, его можно увидеть сидящем в бассейне в интересной позе, а за его спиной можно увидеть высокие пальмы и пляжные бунгало. Перед камерой певец появился в модных купальных шортах и ярких оранжевых очках и с улыбкой на лице.
В подписи к фотографии Ломакин написал: "Мой первый выходной в жизни". Поклонник тут же принялись комментировать новое фото исполнителя, засыпая его комплиментами: "Офигенный выходной! Наслаждайтесь", "Классный", "Красавчик", "Отдыхай наш мальчишка. Реально никогда же не отдыхал, наш бедненький. Мы за тебя очень рады". "Какое милое солнышко".
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