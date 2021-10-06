Звезда популярного шоу про путешествия "Орел и решка" и известная певица Мишель Андраде показала себя в необычном образе, поклонники не оценили.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица появилась в стильном образе. На ней короткий топ и широкие джинсы на широкой талии. Также свой образ она дополнила спортивной курткой и кепкой.

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Обещаю, будет 🔥", — заинтриговала Мишель Андраде.

Поклонники оставили множество приятных комплиментов для артистки: "Стильная", "Красотка", "Не расчерепашивайся в открытую ни днём не ночью. Не твое это, Мишелька, не теряй себя", "Я думал я вижу настоящую Мишель".

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