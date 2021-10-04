Экс-бойфренд певицы Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка" , Никита Ломакин поделился фотографиями со своей новой девушкой.

Как пишет Politeka.net, история любви 23-летнего певца Никиты Ломакина и 24-летней исполнительницы боливийского происхождения Мишель Андраде, которая недавно стала ведущей нового сезона шоу "Орел и Решка", началась еще с их знакомства на вокальном шоу "Х-Фактор". Однако после пятилетних отношений пара объявила о разрыве.

Сейчас певцы активно занимаются развитием музыкальной карьеры. Никита Ломакин стал одним из молодых исполнителей, который записал дуэтную песню с Тиной Кароль для альбома "Молодая кровь". В своем Instagram парень делится с поклонники не только профессиональными достижениями, но и рассказывает о личной жизни. Как известно, Ломакин встречается с танцовщицей Светланой, которая хорошо известна в шоу-бизнесе, ведь танцует в балете Нади Дорофеевой, Дана Балана и Мишель Андраде.

Парень часто делится общими фотографиями с новой возлюбленной.

"Буду делать все, чтобы наша с тобой жизнь была такой всегда 🖤🥀 ", - написал Ломакин и опубликовал серию атмосферных фотографий и видео с пляжа.

Поклонники оценили публикацию исполнителя и написали комментарии.

"котики 😍 ", "любимые кролики ❤️ ", "любимки 🦋🦋🦋 ", "растопили сердце 😍💔 ", "вы прекрасная пара 🔥❤️ Счастья Вам 🙌 ", "Лило и Стич ❤️ ","Между вами Рай 😍🔥 ", "Такие милые 🥰🥰 "," очень красивые 😍 ", "очень красивая пара 😍 ", "Вы самая красивая пара люблю вас❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥", "Эх Никита .... главное, что вы счастливы, если это так", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Позитив с Мишель Андраде обменялись чувственными признаниями: "скучаю...".

Напомним, что Андраде из "Орла и Решки" показала самые крутые моменты на съемках со звездным партнером: "Топ".

A еще Politeka сообщала, что эксбойфренд Мишель Андраде Ломакин показал новую любовь-красавицу из балета Дана Балана:"какие сладкие".