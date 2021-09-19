Українська телеведуча і співачка Мішель Андраде показала найкращі моменти на зйомках "Орла і Решки"
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде зараз активно зайнята зйомками нового сезону " Орел і Решка. Земляни". Красуня разом із зірковим партнером Кирилом Машковим їздить по світу, показуючи українцям безліч цікавого. Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами своєю творчістю і особистими кадрами.
Цього разу Мішель зробила опитування, Чи показати фанатам кращі моменти зі зйомок, які проходили на Кіпрі.
"Ну, погнали. Але в наступних сторіс повинна бути максимальна реакція. Тому що і правда ці моменти вогонь", - написала Андраде.
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На наступному сторіс дівчина стояла біля роздачі їжі, взявши одну сосиску. Мішель скривилася після того, як понюхала одну з них.
"Кіпрські сосисочки", - написала під відео дівчина.
На другому сторіс був уже Кирило. Машков доїв корову, зробивши смішний вираз обличчя.
"Це обличчя!!!",- написала Андраде.
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