Українська телеведуча і співачка Мішель Андраде показала найкращі моменти на зйомках "Орла і Решки"

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде зараз активно зайнята зйомками нового сезону " Орел і Решка. Земляни". Красуня разом із зірковим партнером Кирилом Машковим їздить по світу, показуючи українцям безліч цікавого. Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами своєю творчістю і особистими кадрами.

Цього разу Мішель зробила опитування, Чи показати фанатам кращі моменти зі зйомок, які проходили на Кіпрі.

"Ну, погнали. Але в наступних сторіс повинна бути максимальна реакція. Тому що і правда ці моменти вогонь", - написала Андраде.

На наступному сторіс дівчина стояла біля роздачі їжі, взявши одну сосиску. Мішель скривилася після того, як понюхала одну з них.

"Кіпрські сосисочки", - написала під відео дівчина.

На другому сторіс був уже Кирило. Машков доїв корову, зробивши смішний вираз обличчя.

"Це обличчя!!!",- написала Андраде.

Нагадаємо, Мішель Андраде з партнером-зіркою "Орла і Решки" показали, як розважалися на Кіпрі

А ще Politeka писала, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін показав нове кохання-красуню з балету Дана Балана

Також Politeka повідомляла, що зірка "Орел і Решка" Андраде в корсеті показала свою пишність в променях сонця



