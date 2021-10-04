Відомий виконавець Микита Ломакін пошкодував про сказане в присутності співачки Тіни Кароль

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, зірка "Голосу країни" Микита Ломакін, який є колишнім хлопцем співачки Мішель Андраде, був присутній на уроці вокалу, які проводить Тіна Кароль. Фрагмент співачка показала на своїй сторінці в Instagram.

У зйомці також брала участь фіналістка талант-шоу "Голос країни" Дар'я Поло.

"І коли ти думаєш, що співаєш низько, не думати низько...», - почала пояснювати премудрості вокального мистецтва Кароль.

"Типу, ось є тут такі, як у жаби, знаєте...", - хотів також щось пояснити Ломакін, викликавши сміх присутніх.

"Навіщо я це сказав, я не розумію", - додав він.

Зазначимо, Микита Ломакін опинився серед учасників альбому "Молода кров". Тіна Кароль мала демоверсію дуетної пісні "Невірний" і побачила в ній його.

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