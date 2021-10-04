Известный исполнитель Никита Ломакин пожалел о сказанном в присутствии певицы Тины Кароль

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, звезда "Голосу країни" Никита Ломакин, который является бывшим парнем певицы Мишель Андраде, присутствовал на уроке вокала, которые проводит Тина Кароль. Фрагмент певица показала на своей странице в Инстаграм.

В съемке также участвовала финалистка талант-шоу "Голос країни" Дарья Поло.

«И когда ты думаешь, что поешь низко, не думать низко…», - начала объяснять премудрости вокального искусства Кароль.

«Типа вот есть здесь такие, как у лягушки, знаете…», - хотел также что-то объяснить Ломакин, вызвав смех присутствующих.

«Зачем я это сказал, я не понимаю», - добавил он.

Отметим, Никита Ломакин оказался среди участников альбома "Молодая кровь". Тина Кароль имела демоверсию дуэтной песни «Неверный» и увидела в ней его.

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