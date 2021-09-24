Ось це поворот!

Репер Позитив, який нещодавно розлучився, зірвав овації під новими фото

Так, Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) поділився яскравими знімками з прогулянки по Києву в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Позитив постав у стильному вбранні у своєму авто, а також на даху будівлі.

Примітно, що однією з перших пост прокоментувала співачка і ведуча тревел-програми "Орел і решка" Мішель Андраде.

"Який🔥", - зробила вона комплімент колезі, додавши "вогник".

"@mishvirmish сумую за тобою", - тепло відгукнувся Завгородній.

Інші підхопили хвилю і теж почали захоплюватися Позитивом:

"Красунчик ❤️🔥"; "Вах який🔥"; "Ля, навіщо так офігенно 🤤"; "Очаровашка😍 😍 😍"; "Як завжди на стилі 🙌"; "Оригінальна фотка на тлі храму, краса".

Відзначимо, останні відносини Мішель Андраде (принаймні, про які відомо публіці) завершилися два роки тому. Вона зустрічалася зі співаком Микитою Ломакіним. Причиною розставання стали ревнощі. Зараз у Микити нова дівчина (Світлала Сакраль з шоу-балету Дана Балана).

Про розлучення Олексія Завгороднього з дружиною Анею, дизайнером одягу, заговорили в цьому році. Парочка була разом 13 років, вісім з яких у шлюбі. Спільних дітей у них немає.

Нагадаємо, Андраде з "Орла і Решки" показала найкрутіші моменти на зйомках із зірковим партнером.

Як повідомляла Politeka, Позитив повідав про стосунки з екс-дружиною після розлучення і домінування Потапа: "я стільки років..."

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде в корсеті показала свою пишність в променях сонця.