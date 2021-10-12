Известная певица и телеведущая популярного шоу про путешествия "Орел и Решка" Мишель Андраде хвастнула формами в дерзких образах.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз Мишель Андраде опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Она поделилась снимками с фотосессии, где предстала в разных образах. На каждом фото она акцентирует внимание на своих идеальных формах.

"Обожаю эту фотосессию!

И образы – одни из любимых

Какой вам больше нравится?", — спросила у поклонников Мишель Андраде.

Поклонники засыпали певицу приятными словами в комментариях: "Королева", "Сложно определиться, но первый образ такой вау", "Красотка", "Вау!", "Очень красивая", "Обожаю второй, но как же дорог первый", "Мишель они все идеальны каждый по своему, а ты как всегда", "Шикарная всегда", "Когда очень горячая".

Ранее сообщалось, звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде ошеломила кадрами из поездки: "Жесть, конечно"

Также, травмированная Мишель Андраде из "Орел и Решка" призналась, почему теперь вынуждена носить панамку: причина удивляет

Politeka рассказывала, звезда "Орла и Решки" Андраде похвасталась непривычным для себя стилем, в сети не оценили: "Не твоё это..."